TMW - Fabian chiama Unai Nunez: il Napoli su un nuovo talento spagnolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Unai Núñez sulle orme di Fabián Ruiz? Il Napoli continua a studiare con grande attenzione la Liga e monitora, dopo la lunga serie di giocatori della Roja che hanno vestito - o vestono tuttora - la maglia azzurra, il giovane e promettente difensore dell'Athletic Club. Classe 1997, titolarissimo nell'ultimo Europeo U21 stravinto dalla Spagna e già nel giro della Nazionale maggiore del ct Robert Moreno, questo potente centrale è non a caso finito nel mirino di top club mondiali quali Barcellona e Manchester City, oltre a essere stato cercato dal Milan la scorsa estate.

Adesso, però, c'è - secondo quanto raccolto da TMW - anche il club del presidente De Laurentiis, che vuole tutelarsi in vista del possibile addio di Kalidou Koulibaly a fine stagione. Per Núñez, d'altronde, garantisce lo stesso Fabián, che avrebbe raccomandato alla dirigenza partenopea l'acquisto del proprio connazionale come potenziale colpaccio per il presente e per il futuro. Oggi il basco è un'idea intrigante, ma dalla Premier spingono forte e a gennaio torneranno sicuramente alla carica. Anche perché il talentoso difensore ha una clausola risolutiva da 30 milioni di euro e non intende rinnovare il suo contratto coi biancorossi. Una scelta che in quest'avvio di Liga lo ha relegato troppo spesso in panchina, spingendolo ulteriormente a guardarsi intorno già in vista del mercato invernale.