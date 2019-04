TMW - "Facciamo squadra per Genova": Genoa-Samp per Ponte Morandi

Fonte: Inviato all'evento

Rivali in campo, unite nel nome della solidarietà. Genoa e Sampdoria scenderanno in campo il prossimo 27 maggio al "Ferraris" per aiutare chi è stato colpito dal crollo del ponte Morandi dello scorso 14 agosto. Una partita unica nel suo genere per un fine nobile. Rappresentanti attuali dei due club faranno parte di un'unica squadra che sfiderà sul green di Marassi una squadra, chiamata "La Superba", che raggrupperà ex, recenti e non, dei due club cittadini. Top secret i nomi dei componenti delle due formazioni ma quello che è certo è che l'incasso sarà devoluto alle aziende, particolarmente a quelle del piccolo commercio che nella zona del sotto ponte sono in difficoltà. Prezzi popolari per l'occasione: gradinate a 5 euro e distinti a 10 euro con i biglietti che si potranno acquistare sui circuiti TicketOne e LisTicket. Arbitro d'eccezione per la partita. A fischiare sarà infatti l'ex direttore di gara internazionale, ora moviolista in tv, Graziano Cesari che per l'occasione avrà l'ausilio del VAR.

FERRERO E ZARBANO PRESENTI - A rappresentare le due società genovesi, Massimo Ferrero e Alessandro Zarbano. "Questo evento va oltre il derby - ha dichiarato il numero uno blucerchiato - va a favore dell’amore per una città che ha perso molto ma non la dignità. Io penso che il calcio sia un trasmettitore di energia per cui io faccio un appello affinché il 27 ci sia allo stadio l’Italia intera, l’Italia che lavora. Il presidente Preziosi non è presente ma è qui col cuore e vi saluto da parte sua". Gli fa eco l'amministratore delegato rossoblu: "Al di là del significato sportivo, è un’evento che va al di là del derby ma porta quello che è l’amore per Genova. Il Sindaco e il Governatore hanno fatto davvero squadra per Genova, immagino non sia stato facile e il ringraziamento va a queste due persone. Ho visto una reazione della città con dignità. Da parte nostra invece è il minimo che possiamo fare".

PALOMBO E CRISCITO IN CAMPO PER GENOVA - Saranno presenti anche Mimmo Criscito e Angelo Palombo: "Penso che questa sia un’iniziativa bellissima - ha esordito il capitano del Vecchio Grifone - l’ennesima di Genoa e Samp. Un’iniziativa che va oltre il calcio. Le due società sono sempre state vicino alle persone colpite". "E’ l’ennesima dimostrazione di come la città sia unita - ha proseguito l'ex capitano e ora nello staff di Marco Giampaolo -. Ho visto in questo periodo un maggior attaccamento alla città, è una bella vittoria per Genova e spero si possa dare continuità a queste manifestazioni perché conosco tante persone che hanno perso tutto nel crollo del ponte".

LE PAROLE DI TOTI, CAVO E BUCCI - A fare gli onori di casa c'era il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti: "Oggi il tempo fuori contrasta con una giornata di soddisfazione dopo gli ultimi mesi. Fare squadra è stato nel senso più largo, ogni genovese e ogni ligure si è rimboccato le maniche smentendo quello che è il comune sentire, il mugugno, del tipico genovese. Questa partita è un ulteriore segno di vicinanza alle squadre cittadine". "Ringrazio Genoa e Samp per questa bellissima iniziativa - ha commentato l'Assessore regionale alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili e Culturali con delega allo sport Ilaria Cavo - e per aver sfruttato una delle primissime immagini che giravano sui social dopo il crollo di ponte Morandi. Credo che sia un grandissimo segnale, sarà un grande momento e l’invito a riempire lo stadio come accadde alla Partita del Cuore". Questo infine il commento del Sindaco di Genova Marco Bucci: "Fatemi ringraziare le due squadre, non vedo l’ora di essere il 27 con voi. Pensate ai tifosi di Genoa e Samp che ogni settimana è quella degli sfottò e che invece sono allo stadio insieme o i genovesi che mugugnano ma che da nove mesi hanno fatto squadra e hanno dato un esempio all’Italia. Poi in campo il 27 vinca il migliore".