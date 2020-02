© foto di Andrea Cantini

"Nessuna chiamata dall'Inter". Nel corso dell'intervista rilasciata oggi a TMW, il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha risposto così alle voci che lo vorrebbero vicinissimo ad approdare in nerazzurro a partire dalla prossima stagione: "Anzi, devo dire che queste voci mi hanno creato un po' di disagio a livello personale. Perché con Ausilio, Baccin e Marotta c'è un rapporto di stima e fiducia da anni: siamo nemici soltanto in campo. E devo aggiungere anche un'altra cosa: mi ha dato fastidio sentir dire che Conte mi dovrebbe portare all'Inter. Siamo amici, è vero. Ma l'amicizia è un conto e il lavoro un'altra cosa. Premesso che a Parma sto benissimo, se devono arrivare delle chiamate voglio che siano per i risultati ottenuti col mio lavoro".