Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma deve fare i conti con il ko di Lugi Sepe (tempi di recupero da uno a tre mesi, come annunciato dallo stesso portiere sui social), tanto che in queste ore il club ducale sta facendo valutazioni sul mercato per quanto riguarda il possibile sostituto. In questo senso, nonostante i sondaggi di giornata per Robin Olsen, il nome in pole resta comunque quello di Ionut Radu (prima parte di stagione in prestito al Genoa). Il ds del Parma, Daniele Faggiano in questi minuti si trova presso la sede dell'Inter - proprietaria del cartellino del giocatore - per capire margini e fattibilità dell'operazione.