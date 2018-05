TMW - Fanna: "Al Verona serve un bagno di umiltà. Tanti ex dimenticati"

L'ex calciatore Pietro Fanna, vincitore dello Scudetto col Verona nel 1984-1985, ha commentato così a TMW la retrocessione dei gialloblù: "Mi dispiace per questa retrocessione, le cose non sono andate come si poteva sperare. Il Verona ora deve farsi un bagno di umiltà e ricominciare da capo".

Con l'obiettivo di tornare subito in Serie A?

"Secondo me sarà fondamentale la programmazione. Il Verona non deve avere fretta, sarà importante costruire un qualcosa di nuovo e ben strutturato che possa durare negli anni".

Proprio in tal senso, non farebbe comodo riportare a Verona qualche grande ex del passato?

"Purtroppo gli ex nel tempo sono stati dimenticati. Non parlo soltanto di adesso, ma è dagli '80-'90 che non si guarda più al passato e si pensa solo al futuro. È stato buttato via un capitale umano di grande spessore. Le radici sono importantissime, per fortuna ultimamente alcuni club italiani lo hanno capito. Penso, per esempio, a Milan e Fiorentina".