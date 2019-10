Fonte: Dal nostro inviato, Francesco Aresu

© foto di Federico Gaetano

"Avevo già giocato in questo ruolo, poi sta a me farmi migliorarmi sempre, è un ruolo che posso fare". Paolo Faragò, schierato da terzino destro nel 2-0 del Cagliari sulla SPAL, ha bagnato il suo esordio stagionale col gol che ha fissato il risultato definitivo. E nel post partita ha spiegato anche come ha "ritrovato" i sardi dopo la lunga sosta forzata a livello personale: "Ho iniziato ad allenarmi con il gruppo dieci giorni fa, per me è una squadra che è migliorata molto nel fraseggio rispetto all'anno scorso, ci sono più giocatori di qualità e questo ci permette di gestire le fasi della partita. Abbiamo ancora margini di miglioramento, dobbiamo capire come servire al meglio i nostri finalizzatori. Oggi si è visto qualcosa di diverso. L'anno scorso arrivare in fondo e portare cross poteva essere utile, quest'anno un po' meno. Stiamo provando qualcosa di diverso".