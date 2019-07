TMW - Fares-Sassuolo ora è in stand-by. Prima l'uscita di Rogerio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dieci milioni di euro più il cartellino di Khouma El Babacar. Questa l'offerta che una decina di giorni fa il Sassuolo ha presentato alla SPAL per il cartellino di Mohamed Fares. Un'offerta che il club di Ferrara ha rifiutato dopo qualche giorno di riflessione, valutando il cartellino del laterale algerino 20 milioni di euro. E che ha portato a una brusca frenata della trattativa che, adesso, non si riaprirà in tempi rapidi.

Nel frattempo infatti la società neroverde ha riscattato Rogerio dalla Juventus per la corsia mancina e solo un'uscita del laterale brasiliano classe '98 (che ha mercato, ma non ci sono offerte ufficiali) potrebbe riportare alla riapertura della trattativa.