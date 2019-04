Fonte: Dal nostro inviato, Marco Frattino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Farias, attaccante dell'Empoli, ha commentato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com la vittoria sul Napoli: "Era da un po' che giocavamo bene ma i punti non arrivavano, oggi siamo riusciti a conquistarli. Io provo a dare una mano, con i gol o con la corsa. Giocare con Ciccio è facile, ci intendiamo a memoria. Il Napoli mi porta bene, magari giocassimo sempre contro di loro. Stiamo bene, c'è fiducia: abbiamo fatto una grande partita, ora bisogna ripetersi a Udine. Stiamo giocando un bel calcio, divertente, dobbiamo continuare così. Oggi era una finale, così come domenica prossima, speriamo di fare punti per salvarci tranquillamente. Il mio impatto? A Cagliari parlano un po' troppo, io sono tranquillo e so quello che posso dare. Quando gioco riesco a esprimere le mie qualità, se sto in panchina è più difficile. Il mio obiettivo è aiutare la squadra".