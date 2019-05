TMW - Fascetti: "Allegri, troppe critiche. Direi: 'Vado in ferie, venga altro'"

Nel corso della chiacchierata a TMW Eugenio Fascetti ha anche parlato del futuro della panchina della Juve e nello specifico di Allegri. ""In Italia siamo particolari. Credo che Allegri non possa ripartire con tanti tifosi contro di lui. Dicono che gioca male ma poi se vai a vedere i risultati ha vinto tantissimo. Fossi in lui ci penserei parecchie volte prima di restare. Partirebbe con l'handicap. Rivincere lo scudetto non farebbe nè caldo nè freddo. Facciamola finita con queste critiche: Allegri ha fatto due finali di Champions e in più ha subìto un furto a Madrid, non dimentichiamocelo. Cosa volete da un allenatore? Al posto suo direi: "Io vado in ferie, prendetene un altro". A proposito del bel gioco. si parla tanto dell'Ajax che poi ha perso col Tottenham. Forse qualche palla in tribuna non era meglio? I puristi però non lo accettano..."