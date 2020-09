tmw Fascetti: "Toro, serve di più sul mercato. De Zerbi da big se migliora la fase difensiva"

Eugenio Fascetti ha parlato a TMW anche di Fiorentina-Torino, la gara inaugurale della Serie A. "Leggevo subito per il Torino quest'estate dopo la prima amichevole: 'Si vede già la mano di Giampaolo'. Aspettiamo un attimo, anche per rispetto verso chi c'è stato prima. Sul mercato mi aspettavo di più, per un salto di qualità. Il Toro non può stare nella colonna di destra della classifica. La Fiorentina ha tenuto per ora tutti e ha inserito alcuni buoni giocatori, può fare un campionato interessante e dire la sua nella lotta all'Europa. Il centravanti? Mi auguro che sia l'anno di Vlahovic, potenzialmente c'è. Kouame al Genoa mi ha fatto una bella impressione. La Fiorentina non può non lottare per l'Europa, la città merita una platea europee e non può vivacchiare. Gli allenatori di quest'anno? Voglio vedere se De Zerbi avrà migliorato la fase difensiva. Se sarà così può aspirare a grandi platee. Ma voglio vedere anche Italiano che ha fatto un'impresa non indifferente".

