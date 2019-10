TMW - Federico su Inter-BVB: "Sancho fenomeno. Per Asamoah sarà dura"

Nel corso della sua intervista a TMW, l'ex attaccante del Borussia Dortmund Giovanni Federico si è soffermato anche sul gioiellino di casa giallonera, Jadon Sancho. Assente nell'ultima col 'Gladbach per motivi disciplinari, l'inglese sarà probabilmente in campo contro l'Inter anche per via del forfait di Marco Reus: "Che talento… davvero impressionante. L’ho visto spesso dal vivo, nonostante la giovane età mette in campo tanta qualità. Per Asamoah sarà dura stasera se dovesse giocare, di certo sarà una bella sfida all’interno della partita".