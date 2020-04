tmw Fenerbahce, interesse per Giovinco. Primi contatti fra le parti

Non c'è solo la possibilità di rientrare in Italia per Sebastian Giovinco, ex fantasista di Parma e Juventus, ora in Arabia all'Al Hilal. C'è da annotare un interesse abbastanza intenso da parte del Fenerbahce per la Formica Atomica, con i primi contatti tra le parti che sono già andati in scena nelle scorse ore. Per Giovinco c'era stata l'opportunità di tornare in Italia a gennaio, con il Parma molto attivo sul suo conto.