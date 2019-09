Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex Napoli e Juventus Ciro Ferrara è intervenuto a margine dell'evento Milano City. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Mi manca la panchina, ma sto bene anche così. Maradona? È lui che ha giocato con me e non il contrario perché io a Napoli c'ero già (ride, ndr). Per me Diego è il più grande calciatore di sempre. Il suo arrivo ci ha fatto cambiare registro, non bastava più battere la nostra rivale storica, la Juventus, ma anche tutte le altre. Cambiò la mentalità. Giocare con i più forti, aiuta sempre a migliorarsi".