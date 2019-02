TMW - Ferrero: "Il regalo per Quagliarella. Gioca nell Samp, più di così"

Fonte: Alessandro Rimi

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato a margine dell'evento United for Genova. "Il regalo a Quagliarella gliel'ho fatto, l'ho preso quando nessuno ci credeva più. Ha 36 anni, gioca ancora a calcio, nella grande Sampdoria... più regalo di quello non posso fare. Lo presi da Torino, era in panchina, ho creduto nella sua forza, nel suo stile, nella sua voglia. Ora gioca qui e tutti dicono quanto è bravo Quagliarella, non quanto Ferrero per averlo preso. Se nel cinema vinci l'Oscar è bravo il regista e l'attore, il produttore no. I meriti per Quagliarella me li prendo tutti. Milan? Non mi ha chiesto niente, ma non glielo avrei dato".

Su Giampaolo. "Non temo di perderlo, sono convinto che ognuno di noi possa ambire a qualcosa. Lui è pronto per una grande squadra e se me lo chiamano lo mando subito. Il regalo è per la squadra dove va, non per Giampaolo".

Sul razzismo. "Contro il Napoli mi hanno preso a bottigliate, dai miei tifosi, perché volevo far smettere i bu. Stiamo lavorando per riportare le famiglie allo stadio, chi urla i bu non ama il calcio. Non bisognerebbe farli entrare, perché per quattro signori che fanno gli scappati di casa dobbiamo fermare uno spettacolo".

Su Skriniar. "Mi aspettavo facesse bene all'Inter, è un pezzo di cuore che se n'è andato. Eravamo coscienti del talento che è, però ha avuto una grande possibilità, l'Inter ci ha visto lungo".