TMW - Ferrero: "Responsabilità oggettiva legge antica che va tolta"

A margine dell'incontro col capo della Polizia Franco Gabrielli il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha così parlato a RMC Sport: "Oggi abbiamo fatto una riunione importante, abbiamo parlato col capo della Polizia che è un uomo di spessore. Penso che il tifoso vada tutelato, ho sempre parlato di porte aperte allo stadio. Chi va a delinquere negli stadi non è un tifoso ma un disturbatore che va punito seriamente. Lo sport è il sale della vita, il calcio è divertimento. Dobbiamo dare esempio ai giovani, fare calcio fa bene alla salute e il tifoso va tutelato. Stiamo lavorando per riportare i tifosi allo stadio, apriremo un laboratorio in collaborazione col nuovo governo. Devono capire che noi non siamo responsabili se un delinquente entra allo stadio, questa della responsabilità oggettiva è una legge antica e va tolta. Io propongo sport, spettacolo, una partita di calcio. Noi collaboreremo ma senza responsabilità oggettiva. Noi offriamo lo spettacolo, poi sarà la polizia, che è una delle migliori in Europa, che dovrà capire chi è il facinoroso in questione".