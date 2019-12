TMW - Ferrero: "Rinnovo Quagliarella? Ci siamo quasi. Vialli caso chiuso"

Fonte: Da Milano, Lorenzo Marucci e Alessandro Rimi

Arrivato al MegaWatt di Milano per il Gran Galà del Calcio, mentre la sua Sampdoria è in campo contro il Cagliari, il presidente blucerchiato Massimo Ferrero evita commenti sulla gara in corso: "Non posso e non voglio parlare della partita, è in corso e mi auguro che i miei ragazzi spodestino quella fortezza che è Cagliari. Faccio un in bocca al lupo e che vinca il migliore. Hai visto mai San Culino?"

Ranieri era l'uomo giusto?

"È un uomo di calcio e io lo chiamo l'ultimo imperatore. È saggio, sa di calcio ed è più di un allenatore. Anche vista la sua esperienza e le sue vittorie. È un uomo pacato e penso sia quello giusto per una squadra come la mia che aveva perso un po' di fiducia mentale".

Sul rinnovo di Quagliarella ci siamo quasi?

"Sì, brava, sì".

Cosa pensa delle sue difficoltà in questa stagione?

"Che i grandi campioni fanno delle pause di riflessione e poi ripartono".

Chi vincerà lo scudetto tra Juventus e Inter?

"Lo chieda ad Ausilio o Marotta, della Juve lo poteva chiedere a Bonucci. Io parlo della Sampdoria, dei giardinetti di casa mia e basta".

Ha sentito Vialli?

"Non voglio parlare più del caso Vialli. Per me è un caso chiuso".