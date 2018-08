TMW - Feyenoord, occhi da mezza Europa per il baby Hall. C'è pure la Juve

C'è un giovane difensore olandese che sta mobilitando gli interessamenti di tante grandi squadre dei top campionati europei. Parliamo di Denzel Hall, poliedrico classe 2001 del Feyenoord U19 che nasce come terzino destro ma capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Secondo quanto appreso da TMW sul calciatore, reduce dalla vittoria nel Memorial Internazionale Mladen Ramljak in Croazia, si sarebbero infatti posati gli sguardi attenti dell'Everton in Inghilterra, delle tedesche Hertha Berlino e Schalke 04, e soprattutto - per rimanere entro i nostri confini - della Juventus. Proprio in occasione della finale del torneo giovanile, vinta dagli olandesi per 2-0 contro il Real Madrid, il ragazzo è stato visionato da molti scout.