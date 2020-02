TMW - Filippo Galli: "Milan? Ibra non può sempre risolvere tutto"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

L'ex difensore del Milan, Filippo Galli, ha parlato a margine della consegna della Panchina d'Oro a Coverciano, toccando vari temi dell'attualità:

La corsa a tre per lo scudetto? "Da qualche anno non vedevamo questa lotta, la Lazio sembra poter entrare a pieno diritto con Juve e Inter, vediamo che succede nel recupero col Verona. Sicuramente è una lotta a tre accattivante".

L'occasione persa per Milan? "Il Verona ha messo in campo una squadra molto difficile da affrontare, il pareggio ci sta. Certo, considerando gli altri risultati, il Milan con una vittoria avrebbe avvicinato sensibilmente la zona Champions. Speriamo che ci siano altre occasioni per il Milan".

L'assenza di Ibra ha pesato oltre il dovuto? "Non credo sia stato quello. Certo Ibra dà sempre qualcosa in più, una spinta a tutta la squadra. Però non possiamo pensare che lui possa risolvere sempre tutto".

Le reazioni di Commisso? "E' stato uno sfogo passionale però credo che si debba restare nell'ambito dell'educazione. Non so come si sia comportato. Chiaramente quando perdi una partita 3-0 c'è rabbia e spesso ci si può lasciare andare. In termini generali dovrebbe esserci più comunicazione tra l'arbitro e il VAR. Ci sono letture chieste o non chieste al VAR che fanno discutere.

Il ritorno di Cutrone in Italia? "Aveva bisogno di tornare ad avere più spazio ora ha bisogno di tempo e mi auguro che possa fare un buon campionato per lui e per la Fiorentina".

