tmw Final eight, date e sedi di Champions ed E.League: le ultime in vista del Comitato Esecutivo

E' la settimana del Comitato Esecutivo della UEFA, della due giorni che stabilirà il futuro del calendario internazionale del calcio. Oggi ci sarà la riunione del board dell'ECA e anche le altre istituzioni si confronteranno in vista della riunione del 17. Dove si stabiliranno date e formule delle Coppe ma la strada sembra già segnata.

Final eight Gli ottavi di finale si giocheranno, a porte chiuse, nelle sedi stabilite per quanto riguarda la Champions League. Poi final eight in Portogallo, tuta in due stadi, Da Luz (Benfica) e Alvalade (Sporting CP). La Uefa sta lavorando con le autorità locali per prevedere una percentuale di pubblico sugli spalti con stretti controlli sul rispetto delle sedute.

Le date A dispetto delle prime indicazioni, la finale dovrebbe tenersi il 23 agosto e non il 29, per permettere poi ai preliminari della Champions successiva di prendere il via e anche di avere un po' più di break tra le due stagioni a giocatori e club.

L'Europa League L'ha spuntata la Germania, mercoledì verrà ratificato. Erano in ballo due possibili 'quaterne' di città, ha 'vinto' quella composta da Gelsenkirchen dove dovrebbe tenersi la finale, Dusseldorf (alternativa), Colonia e Duisburg. Anche in questo caso, final eight tutta tedesca e finale il 21 agosto.