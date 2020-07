tmw Finco sul Torino: "Meglio le porte chiuse. Altrimenti scattava la contestazione"

Antonio Finco, assistente di Walter Mazzarri al Torino, ha fatto il punto sulla situazione della squadra granata, spiegando come il giocatore nell'Olimpico vuoto possa avere portato a qualche problema in meno per ordine pubblico. "Le aspettative erano molto più alte perché avevamo fatto bene nel ritorno. Il contesto, partendo dalla piazza, non ha aiutato. Devo dire di più, giocando a porte chiuse, alla fine, è andata meglio per la squadra, altrimenti ci sarebbe stata contestazione. Credo sia complessivamente un'annata negativa, in tutti i sensi".