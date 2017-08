TMW - Finito incontro tra Inter e Parma per Pinamonti

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È terminato l'incontro tra Inter e Parma, tenutosi in un ristorante di Milano. Dal locale sono usciti insieme pochi minuti fa il vice-ds nerazzurro, Dario Baccin, e il ds del Parma, Daniele Faggiano. I nerazzurri, dopo infortunio Cancelo, non vorrebbero far partire nessuno davanti, Pinamonti compreso, che è un obiettivo dei ducali.