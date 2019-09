Fonte: Dal nostro inviato a Tampere, Andrea Losapio

Prima della conferenza stampa di Roberto Mancini, ha parlato il CT finlandese Markku Kanerva. Subito dopo, i suoi ragazzi sono scesi in campo sul terreno del Tampereen Stadion (noto come Ratina Stadion) per la classica rifinitura alla vigilia dell'importantissima sfida contro l'Italia. Queste le immagini raccolte dal nostro inviato a Tampere.