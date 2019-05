© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Premier League alza il pressing per Bartlomiej Dragowski, portiere dell'Empoli in prestito (secco) dalla Fiorentina. "Il mio futuro? Per il momento penso solo all'Empoli", aveva confessato nei giorni scorsi il polacco classe '97. Ma con l'avvicinarsi dell'ultima giornata l'argomento diventa sempre più caldo.