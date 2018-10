TMW - Fiorentina, accelerata e incontro per Yazici

© foto di Marco Conterio

Trequartista, mezzala, interno. Yusuf Yazici, classe ‘97 del Trabzonspor, è uno dei migliori talenti del calcio turco e già nel giro della Nazionale. Non è un mistero l’interesse della Fiorentina, la novità è un incontro dopo i contatti degli ultimi tempi, intercettato da Tuttomercatoweb.com. L’entourage è in Italia, Corvino sta cercando di chiudere per un giocatore che segue da lungo tempo. Il Trabzonspor chiede 20 milioni, per un giocatore che potrebbe essere il gioiello del mercato viola a gennaio, anche se a cifre inferiori.