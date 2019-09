Fonte: Luca Bargellini

La Fiorentina continua ad essere particolarmente attiva sul fronte rinnovi di contratto dei suoi giovani talenti. Fra questi, oltre a Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil, c'è anche Luca Ranieri, difensore che fa parte del giro dell'Under21 e che Montella ha voluto trattenere in estate nonostante gli interessamenti. Il suo attuale contratto scadrà nel 2021, ma nei prossimi giorni la società ed il suo entourage si incontreranno per discutere del prolungamento, con la volontà comune di trovare un accordo che possa legare in modo ancor più stretto il classe '99 al club gigliato.