Intervistato a margine dell'evento di moda Pitti Uomo, in corso di svolgimento a Firenze, il team manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato tra le altre cose anche della prossima sfida di campionato contro la SPAL: "La squadra di Semplici ha dodici punti, sono ultimi in classifica... La gara potrà creare qualche problemino, ma noi dobbiamo fare 3 punti anche perché dopo avremo un calendario sulla carta abbastanza difficile".

Preoccupato per la classifica? "Purtroppo sono abituato (ride, ndr). Ho la consapevolezza che possiamo uscirne perché la Fiorentina come giocatori e come rosa è importante, non inferiore ad altre squadre che ci sono sopra. Abbiamo passato un periodo negativo, stiamo pagando un po' quello. Speriamo di cambiare questo trend".