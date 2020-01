TMW - Fiorentina, Antognoni: "Squadra combattiva, possiamo risalire"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Antognoni, team manager della Fiorentina, ha parlato direttamente dalla rassegna di moda di Pitti Uomo, in corso di svolgimento a Firenze: "Il pareggio in extremis col Bologna? Non è andata bene, ma nel calcio succedono anche queste cose. Ci accontentiamo della buona prova".

Si è già visto qualcosa di diverso con Iachini? "I giocatori sono sempre gli stessi, forse ho visto più combattività, una squadra più corta che ha rischiato non tanto contro una formazione che di solito mette in difficoltà gli avversari. Mi sembra un buon proposito per il futuro. Vediamo se siamo migliorati sotto certi aspetti. Il gol che abbiamo preso è l'abilità del giocatore a metterla all'incrocio dei pali, non è certo un demerito della Fiorentina o del portiere".

A che punto è il mercato? "Siamo in trattative su certe situazioni, come succede un po' da tutte le parti. Siamo in attesa, c'è da rinforzare un po' la squadra e ci stiamo muovendo su questo".

Ha visto un Chiesa in ripresa? "Non solo lui, ma anche altri giocatori che erano un po' accantonati tipo Benassi che stava giocando poco. Ho visto giocatori molto più motivati, forse anche perché con l'allenatore nuovo vogliono conquistarsi il posto o mantenerlo".

Adesso arriva la SPAL che deve salvarsi. "Dodici punti, sono ultimi in classifica... Potrà creare qualche problemino, ma noi dobbiamo fare 3 punti anche perché dopo avremo un calendario sulla carta abbastanza difficile".

Preoccupato per la classifica? "Purtroppo sono abituato (ride, ndr). Ho la consapevolezza che possiamo uscirne perché la Fiorentina come giocatori e come rosa è importante, non inferiore ad altre squadre che ci sono sopra. Abbiamo passato un periodo negativo, stiamo pagando un po' quello. Speriamo di cambiare questo trend".

Come lo vede Commisso? "E' sempre motivato anche se la classifica non permette questo. Ha l'intenzione di fare investimenti sui giocatori, sulla società e sulle strutture. Sicuramente ci sono buone possibilità di fare qualcosa di concreto nel proseguo, ma bisogna pensare alla squadra prima di tutto".