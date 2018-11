TMW - Fiorentina, Babel pista fredda. Giocatore tratta rinnovo col Besiktas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Difficilmente il futuro di Ryan Babel sarà in Italia. Nei giorni scorsi dalla Turchia si era parlato di un rinnovato interesse da parte dei viola per l'esterno olandese, già seguito da Corvino ai tempi della prima esperienza gigliata. Ma secondo le ultime raccolte da TMW al momento non sono da registrare contatti in merito fra le parti, con l'entourage del giocatore che sta parlando col Besiktas per capire la fattibilità del rinnovo (il suo attuale contratto scadrà nel 2019). Da scartare anche la suggestiva ipotesi Flamengo, club che nelle ultime settimane si era interessato al giocatore.