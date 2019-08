TMW - Fiorentina, Barone: "Chiesa? Capitolo chiuso. Per Badelj vedremo"

Fonte: Pietro Lazzerini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joe Barone, braccio destro del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha parlato in zona mista dopo il successo viola nell'amichevole contro il Livorno. Ecco quanto raccolto dall'inviato di TMW.

Come ha visto Boateng e Chiesa? "La squadra sta lavorando, ci sono stati dei movimenti buoni. Lavoriamo tutta la settimana, è ancora molto presto, ci sono tanti carichi di lavoro. È stato un bel test con il Livorno".

Ci sarà un'altra chiacchierata con Chiesa? "Si vede l'entusiasmo di Federico, ormai è un capitolo chiuso".

È possibile il ritorno di Badelj alla Fiorentina? "Ancora non ho visto il telefonino. Ogni giorni ci sono notizie e novità, vediamo ora quando uscirò fuori: accenderò il telefono e vedremo se ci sono novita".

Avete parlato con Saponara del suo passaggio al Genoa? "Abbiamo parlato solo della Fiorentina e della gara di questa sera".

Vuole mandare un messaggio ai tifosi in vista dell'inizio del campionato? "Anche stasera la tifoseria ci ha seguito in massa, sono spettacolari. Per me è un onore rappresentare la Fiorentina davanti ai tifosi".

Quando tornerà Commisso a Firenze? Sarà qui la settimana prima dell'inizio del campionato".