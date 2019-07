TMW - Fiorentina, Barone: "Chiesa resta: fatta promessa a un bambino"

Fonte: dal nostro inviato a Moena, Pietro Lazzerini

Joe Barone, dirigente della Fiorentina e braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato direttamente dal Centro Sportivo Cesare Benatti a Moena ai media presenti. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com:

Come è stata l'accoglienza di Moena?

"Abbiamo trovato un ambiente eccezionale la tifoseria ha risposto in maniera positiva. C'è davvero tanta gente a seguire questa prima amichevole stagionale".

A che punto è il mercato della Fiorentina?

"Domani si torna a Milano e stiamo lavorando. Speriamo di fare le cose per bene. In tanti stanno lavorando al calciomercato".

Chiesa resterà in viola?

"Io sono un uomo di Chiesa (ride ndr). La situazione non cambia. Vi dico una cosa: siamo andati all'ospedale Meyer, è stato un momento molto particolare quando siamo andati con il Sindaco e Rocco Commisso. Abbiamo visto un bambino di dodici anni che stava soffrendo e ha fatto una richiesta. Non era quella di uscire dall'ospedale in salute, ma di tenere Chiesa. Rocco manterrà questa promessa. Ci tiene tanto. Siamo qui per costruire una squadra competitiva. Chiesa è importante per il nostro progetto made in Florence. Non facciamo promesse sulla classifica e neanche sul calcio mercato. Abbiamo bisogno di tempo".