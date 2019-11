TMW - Fiorentina, Barone: "Fiducia in Montella. Chiesa? Nessun caso"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Vitiello

"Stiamo passando un momento non felice per quanto riguarda i risultati, sia dopo Cagliari che dopo il ko poco brillante di ieri contro il Verona". Il dg della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato così a margine dell'Assemblea di Lega a Milano: "E' un momento un po' particolare per la Fiorentina, tra infortuni e squalifiche. Ieri è stata una partita non bella e per niente positiva".

Chiesa sembra in un momento difficile. "Ovviamente Federico è un giocatore della Fiorentina, sotto contratto. Ha avuto un problema muscolare, ieri si è riscaldato per un po' di tempo ma ad un certo punto ha risentito dolore. Speriamo nei prossimi giorni di recuperarlo per la gara contro il Lecce".

A che punto è il rinnovo di Chiesa? "Come ho detto sempre e come ha ribadito anche il ds Pradè nella giornata di ieri, per il contratto c'è tempo, ci sono altri due anni. Per noi non rappresenta una preoccupazione. Io ripeto sempre che Federico è un giocatore che deve pensare solo a giocare a calcio, dov'è bravo, e non dobbiamo sempre e solo concentrarci sul suo rinnovo di contratto".

Quanto tempo ha Montella per dare delle risposte insieme ai giocatori? "Ci aspettiamo qualcosa in più da tutta la squadra, non solo da parte del mister. Ieri c'erano dei giocatori squalificati, Chiesa col problema muscolare, e anche per questo abbiamo fatto un brutto risultato. Per quanto riguarda Montella, è stata una nostra scelta durante l'estate, per dare stabilità e tranquillità durante il campionato e dentro lo spogliatoio. Gode ovviamente della nostra fiducia".