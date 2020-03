tmw Fiorentina, Barone: "Porte chiuse? Non lo so. Io qui per parlare dello stadio"

Parlando all'uscita del Salone d'onore del CONI, il dg Joe Barone parla così del Consiglio di Serie A attualmente in corso: "È una situazione complicata. Porte chiuse? Non lo so. Io ero qui per incontrare il presidente Malagò, abbiamo parlati di un tema molto molto importante per il calcio italiano come le infrastrutture e gli stadi. Dobbiamo essere tutti uniti in questo, dal CONI, alla FIGC, Serie A, B, C e Dilettanti. Questo è il motivo per cui Joe Barone era qui oggi. Il Consiglio è ancora in corso, tra una ventina di minuti usciranno e il presidente prenderà una decisione. Nessuna indiscrezione", sono le parole raccolte dai nostro inviati.