Fonte: dal nostro inviato a Moena, Pietro Lazzerini

La Fiorentina sta disputando in questi minuti la prima amichevole stagionale, a Moena, contro una Selezione della Val di Fassa ed è presente ad assistere alla partita anche Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso. La particolarità è che lo stesso Barone ha scelto di guardare la partita nella tribuna riservata ai tifosi e non in quella dove di solito siedono i dirigenti.

Videochiamata con Commisso - Poco prima dell'inizio del calcio d'inizio Barone ha contattato con una videochiamata il patron della Fiorentina e tra lo stupore e le grida generali ha fatto parlare Commisso con alcuni tifosi: la nuova proprietà tiene molto al rapporto con i sostenitori e questa è l'ennesima prova. Di seguito le foto di TuttoMercatoWeb.com.