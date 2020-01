Fonte: Dall'inviato, Pietro Lazzerini

© foto di Federico De Luca

Sconfitta in Coppa Italia per la Fiorentina di Marco Benassi, che nel post partita ha commentato il 2-1 incassato a San Siro dall'Inter: "Penso che il rammarico più grosso sia quello di non essere andati sul 2-1, la partita poteva prendere una piega diversa. Penso che rimanga una buona prestazione, abbiamo giocato in modo ordinato. Dobbiamo migliorare sotto il profilo della concentrazione e delle giocate offensive".

Come va il percorso di identità col nuovo allenatore?

"Ci siamo messi a disposizione fin da subito. Abbiamo lavorato tanto, ci sono stati tanti allenamenti e penso che i risultati si siano visti. Però penso anche che ci siano tanti margini di miglioramento".

Sfumato un obiettivo, come si va avanti?

"Come fatto sinora. Pensando gara dopo gara: ora ne abbiamo una difficile, ma abbiamo dimostrato che se facciamo le cose per bene possiamo giocarcela anche con le grandi squadre".

Qualche dubbio sul loro 2-1.

"Non ne abbiamo parlato, Milenkovic mi ha detto che è stato toccato in area prima del loro secondo gol, ma Doveri ha detto che non c'era niente. Io non ho ancora rivisto le immagini".