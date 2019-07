TMW - Fiorentina, botta alla caviglia per Veretout in allenamento (VIDEO)

Fonte: Dal nostro inviato

© foto di Giacomo Morini

Jordan Veretout è l'uomo più seguito in questo primo giorno di ritiro a Moena, ovviamente a causa delle molteplici voci di mercato che lo hanno investito nelle ultime settimane e la dichiarazione di Pradè in conferenza stampa: "Ha chiesto di andarsene". A pochi minuti dalla fine della prima seduta presso il centro sportivo Cesare Benatti di Moena, il giocatore francese ha subito un colpo alla caviglia in un contrasto di gioco con il compagno Dabo, interrompendo l'allenamento e portandosi le mani al volto. Montella ha chiesto subito lumi sull'accaduto, con il centrocampista che ha spiegato la dinamica dell'infortunio prima di lasciare il terreno di gioco insieme ai compagni. Al momento pare solo una botta, ma solo nella mattinata di domani capiremo meglio l'entità del colpo subito dall'uomo-mercato gigliato.