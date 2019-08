Fonte: Dal nostro inviato a Milano

Neanche il tempo di ambientarsi, che per Daniele Pradè e Joe Barone partono gli incontri di mercato: nell'hotel milanese in cui alloggiano i due uomini mercato della Fiorentina è infatti arrivato Davide Lippi, agente dell'eclettico centrale difensivo uruguaiano Martin Caceres, libero dopo la fine della sua avventura alla Lazio. Via al summit che potrebbe portare il primo rinforzo della settimana per il collettivo di Montella.