TMW - Fiorentina-Cagliari, contatti continui per il Cholito Simeone

© foto di Giacomo Morini

Gregoire Defrel o Giovanni Simeone? Il Cagliari, alla ricerca di un attaccante titolare da affiancare a Leonardo Pavoletti, è al lavoro su due tavoli. Da registrare che anche nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti per l'acquisizione dell'attaccante argentino, in uscita dalla Fiorentina e nel mirino di diversi club di Serie A. Il Cholito prima di prendere una decisione sul suo futuro vorrebbe aspettare ancora un po', ma il Cagliari spinge e lavora per la chiusura dell'operazione.