TMW - Fiorentina-Caprari, il Doria aspetta il rilancio viola. Il punto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina ha messo nel mirino una seconda punta per rinforzare il pacchetto avanzato di Giuseppe Iachini. Confermato l'interesse per Gianluca Caprari della Sampdoria, dopo il no blucerchiato alla prima proposta viola che includeva il cartellino di Kevin-Prince Boateng, venerdì è arrivata la seconda. 1 milione di euro per il prestito, 8 per il riscatto. Una cifra vicina alle richieste della Sampdoria che però adesso aspetta un rilancio da parte della Fiorentina. Che per l'attacco ha messo nel mirino Caprari.