Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha commentato in zona mista il ko subito contro il Genoa: "C’è tanto rammarico, ci dispiace perdere partite così: dobbiamo esser convinti che siamo forti e possiamo fare meglio. Come si fa a migliorare? Dobbiamo essere più cattivi e concretizzare le occasioni che creiamo. Dobbiamo essere più uniti e pressare in avanti, giocando meglio palla al piede. La poca profondità? Dobbiamo essere bravi noi centrocampisti, nel primo tempo abbiamo lavorato poco con gli esterni. Quanto tempo ci serve per essere al top? Penso che ci voglia un po’ di tempo, stiamo crescendo partita dopo partita: vogliamo e possiamo fare meglio. Noi sbilanciati sul 2-0? Dobbiamo essere bravi a fare fallo quando serve, Kouamé è un giocatore molto veloce”, ha concluso.