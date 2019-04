© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' tornato e ha subito lasciato il segno. Gaetano Castrovilli, centrocampista offensivo della Cremonese (è in prestito, è di proprietà della Fiorentina) ieri è rientrato in campo dopo l'intervento chirurgico al menisco. E oltre ad un'ottima prestazione generale, contro il Livorno ha anche realizzato il primo gol nel successo per 3-1 dei grigiorossi. Da tempo il giocatore - classe '97 - è tenuto sotto osservazione da vari club: piace al Bologna, al Parma e alla Samp. Con la Fiorentina ha comunque un contratto fino al 2021. E in estate il club viola valuterà certamente il da farsi soprattutto in base al progetto e all'eventuale nuovo tecnico.