TMW - Fiorentina, ci sono Chiesa e Milenkovic: prima seduta a Charlotte

Fonte: dall'inviato a Charlotte, Tommaso Loreto

Primo allenamento in terra americana per Federico Chiesa e Nikola Milenkovic. I due giocatori, soprattutto l'italiano, sono al centro di molte voci di mercato ma intanto hanno iniziato la preparazione, in attesa anche dell'incontro tra il numero 25 e il patron Rocco Commisso in programma per domenica.