Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Giacomo Morini

Presente in Piazza Santa Croce per la finale del Calcio Storico, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai cronisti presenti: "Sono molto emozionato. Tutta la mia famiglia è stata accolta con il cuore. Spero che in questi giorni, in questi mesi e in questi anni possa dare qualcosa in cambio a Firenze. Dell'incontro con la dirigenza però non vi posso dire nulla. Si sta formando la famiglia Fiorentina, il tempo lo dirà. De Rossi? Io non so niente. E' un bravissimo ragazzo, non critico, ma ci sono troppe fake news nel calcio".