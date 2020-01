© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sofyan Amrabat verso la Fiorentina. L'intesa è vicina e oggi sarebbe in ponte un incontro per provare a limare la distanza tra giocatore e club. Fiducia tra le parti, oggi proveranno a limare la differenza. La Fiorentina dovrà poi alzare la proposta a 18+2 all'Hellas ma l'arrivo di Commisso a Milano ha dato il la a Pradè e Barone per accelerare.