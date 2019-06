TMW - Fiorentina, Commisso: "Sono felicissimo. E' stato un buon affare"

Fonte: dall'inviato, Giulio Falciai

Rocco Commisso è ufficialmente il nuovo proprietario della Fiorentina. Il magnate italo-americano ha parlato ai cronisti presenti immediatamente dopo la firma sul closing per il passaggio di proprietà dalla famiglia Della Valle. Queste le sue primissime parole raccolte da TMW: "Adesso lo possiamo dire. Sono felicissimo. La trattativa è stata breve, nelle ultime 3 settimane abbiamo cambiato le cose, lavorato con impegno e credo che questo sia un buon affare".

Sulla costruzione del nuovo stadio: "Non so, io sono venuto in Italia per imparare. Prima imparerò, poi darò le risposte".

Il futuro di Federico Chiesa? "Farò quello che posso per trattenere Chiesa".

Un saluto ai tifosi viola? "Spero mi accolgano nel migliore dei modi, se loro vorranno bene a me io vorrò bene a loro. Dovranno essere orgogliosi di ciò che faremo. Detto questo, nella mia carriera non ho mai fatto promesse che non potessi mantenere. Andiamo avanti piano piano, fateci lavorare e datemi tempo. E' il mio primo investimento in Italia e devo imparare".

Sugli obiettivi per il prossimo anno: "Vogliamo stare in Serie A".

Sul futuro di Montella: "Non ci ho ancora parlato, ma non l'ho fatto con nessuno ad eccezione di Cognigni e Della Valle. Ora parto per Firenze".

Sulla scaramanzia: "Ho portato da New York la cravatta viola (indossata nel momento del closing, ndr), l'ho messa oggi per la prima volta".

Su Firenze come piazza esigente: "Pure New York lo è...".

Sulla prima conferenza stampa: "La farò domani pomeriggio. Il piano è questo. Faremo una grandissima conferenza stampa a Firenze".