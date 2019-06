TMW - Fiorentina, Commisso torna in hotel. Attesa per i fratelli Della Valle

Fonte: dall'inviato Ivan Cardia

Bocche cucite e scarsa voglia di prestarsi a microfoni e telecamere. Si è conclusa pochi minuti fa la prima giornata milanese di Rocco Commisso, imprenditore italo-americano in trattativa per acquistare la Fiorentina. Il magnate di origine calabrese è rientrato nel suo hotel meneghino dopo aver cenato fuori, anche se per il momento non è confermata la presenza in città dei fratelli Della Valle il cui arrivo dovrebbe avvenire nella mattinata di domani. Già dalle prime ore di domani mattina potrai seguire su TMW tutte le ultime in tempo reale sul futuro societario del club viola.

A margine il video di Commisso nel suo hotel milanese.