Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina è sulle tracce di Martin Caceres per la difesa. Il difensore che si è svincolato dalla Juventus alla fine della passata stagione potrebbe rinforzare il reparto arretrato dei viola e sono in corso i contatti tra il viola e il suo agente Davide Lippi, che ha curato anche la trattativa che ha portato Ribery a Firenze.

Piste estere - Non ci sono però soltanto i viola sull'uruguayano, visto che al momento il club che sembra essere in vantaggio è il Monaco, seguito però dal Maiorca che ha chiesto informazioni per il difensore.