TMW - Fiorentina, Corvino: "La tragedia di Astori ci ha uniti"

© foto di Giacomo Morini

Premio Fair-play per la Fiorentina, rappresentata dal dt Pantaleo Corvino. "E' una stagione travagliata, ci ha visti con un girone di andata al settimo posto e a fine torneo abbiamo perso solo una posizione. Poi la tragedia di Astori, invece di indebolire il gruppo, ci ha rafforzati. Quella tragedia poteva indebolire tutti, invece ci ha uniti ancora di più. Oggi ringraziamo l'AIC e tutti i presenti, anche per un premio riconosciuto alla Fiorentina. Un ricordo di Astori? Ho tanti episodi in mente, io sono arrivato e dovevo rinnovare la squadra e risanare la situazione dal punto di vista economico. A Davide ho chiesto se credeva in quello che potevamo fare. Lui, col suo solito sorriso e con una pacca sulla spalla, mi ha detto che restava a Firenze perché credeva nel progetto. Questo mi ha dato forza per rinnovare la squadra, tra tante difficoltà abbiamo lottato fino alla fine per un posto in Europa. Di Davide ricordo tante cose, è stato difficile comunicare la scomparsa ai familiari. Io non ero a Udine, il medico mi chiamò per darmi la notizia per far sapere ai suoi cari la scomparsa tramite la Società e non tramite i media", ha detto il dirigente della squadra viola.