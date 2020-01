Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Federico De Luca

Domenico Criscito deciderà soltanto domattina. Il capitano del Genoa, come raccolto da TMW, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Ad aspettarlo a braccia aperte ci sarebbe infatti la Fiorentina, che gli ha già prenotato le visite mediche a Milano in attesa di conoscere la sua scelta definitiva. Notte di riflessione, dunque, per il difensore classe '86.