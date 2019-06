TMW - Fiorentina, dall'incontro di oggi: Balotelli non è un obiettivo viola

Fonte: Lorenzo Marucci

Oggi pomeriggio è andato in scena un importante incontro di mercato per la Fiorentina, dato che all'interno dell'hotel in cui risiede Rocco Commisso, nuovo proprietario della squadra arrivato stamani a Firenze, si sono ritrovati il ds Pradè, il tecnico Montella e il club manager Giancarlo Antognoni. Nelle scorse ore si era fatto il nome di Mario Balotelli come sogno per l'attacco ma, secondo quanto risulta a TuttoMercatoWeb.com, dopo il summit odierno emerge che il profilo dell'attaccante ex Milan e Inter non è un obiettivo concreto per la Fiorentina.