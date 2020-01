Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Resta una distanza di due milioni di euro tra Fiorentina e Verona per il trasferimento di Sofyan Amrabat. I viola, secondo quanto raccolto da TMW, non hanno ancora soddisfatto le richieste economiche dei gialloblù e ad avere l'ultima parola sarà dunque il presidente Maurizio Setti, che deciderà se accettare già adesso la proposta presentatagli da Barone e Pradè per il centrocampista classe '96.